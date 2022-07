Este verano Zapeando conecta con artistas que se encuentran de gira para que muestren la cara menos simpática de estar todo el día en la carretera de un sitio para otro. En esta ocasión, quien está 'On the road' de camino al pirineo aragonés, donde esta noche tiene un concierto es Rozalén: "Tocar ahí es un privilegio", reconoce. Aunque también ha tocado en "muchísimos" sitios raros y cutres: "He tocado en la calle, en garitos muy chiquititos donde no me escuchaba nadie, hasta he cantado por una botella de ron", descubre en su entrevista con Zapeando.

Pero no solo ha tocado en sitios raros, también ha grabado en sitios raros. Como la vez que le tocó grabar entre colchones y con un calcetín puesto en el micro: "Hay muchas canciones del disco que hemos grabado así", reconoce. Puedes ver la anécdota al completo y por qué se ve en la tesitura de grabar en estas condiciones tan particulares, en el vídeo principal de la noticia.