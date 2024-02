Boticaria García visita Zapeando para hablar sobre las cáscaras de diversos alimentos a las cuales se les atribuyen infinitas propiedades. Una de estás pieles es la de patata que, como detalla Isabel Forner, son ricas en vitamina C, calcio, magnesio, fósforo, potasio y vitaminas del grupo B. También aporta nutrientes esenciales, tiene efecto saciante o contiene fibra.

A pesar de las infinitas bondades que parece tener la cáscara de la patata, Boticaria expone que mucha gente le asocia ciertos beneficios. "Como tiene vitamina B5, pues ya reduce el estrés, como tiene fibra, pues mejora el intestino irritable", afirma irónica.

"Hay que saber que correlación no implica causalidad", expone. Y añade: "Puede tener sentido sobre el papel pero no está demostrado en el laboratorio y, en cualquier caso, no sería por la piel de la patata sino por alguno de sus ingredientes".