Aproximadamente cuatro millones de españoles sufren de acúfenos, "unos pitidos o silbidos como de red eléctrica que se escuchan por uno o ambos oídos" aunque no exista ningún tipo de sonido en el exterior. "¿Cómo se puede sobrellevar?", pregunta Santi Alverú a Boticaria García, que le aclara que no se pueden tratar: "No hay un fármaco milagroso".

Aunque sí se puede paliar sus efectos de forma momentánea con "psicofármacos", como el "Lorazepam"; o bien "podemos hacer una terapia de reentrenamiento que consiste en exponer al paciente a sonidos que realiza un efecto que lo enmascara y ayuda a taparlo", explica la experta en farmacia.

El objetivo de este tipo de terapias, como explica Boticaria García es "conseguir que el sonido se quede en el subconsciente como algo que no se perciba y que se convierta en un estímulo irrelevante, como llevar gafas o reloj. Es algo que el cerebro no detecta y si lo hace, no le molesta".

Además, en el vídeo principal de la noticia la experta en farmacia recomienda "sesiones de relajación y meditación, seguir una rutina del sueño, reducir la cafeína, evitar el estrés y los ruidos de fondo fuerte y, por otro lado, el silencio total", entre otras muchas cosas.