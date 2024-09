Wilma es una perrita Bulldog que conoció a Víctor Algra este verano en una playa para perros. El veterinario y la familia de Wilma hicieron buenas migas y no dudaron en inmortalizar el momento en una fotografía que han mandado a Zapeando. Y, además de esos, se han animado a venir al programa para hacer una consulta al veterinario del programa.

Ana María, la dueña de Wilma, quiere saber cuántas veces puede bañarla. "Como ella siempre está en el jardín y se revuelca me gusta ducharla, de vez en cuando, con su jabón especial pero también he oído que no es bueno para su pelaje", expone ella. "No hay un número exacto de veces pero diremos que una vez al mes está bien", apunta Víctor. El veterinario añade que esto puede variar según el tipo de perro, su pelaje o si tienen alguna patología. Algra apunta que es importante utilizar productos especiales para ellos.

El veterinario indica que si se utilizan pipetas para desparasitar, estas no deben ponerse ni dos días antes y se debe esperar dos días después de la ducha para colocarlas. "Si no, no hacen efecto", indica. Ana María también utiliza toallitas para bebé para limpiar a Wilma entre los pliegues de la piel. En este caso, Víctor indica que es más recomendable utilizar toallitas especiales para animales ya que son más respetuosas con su ph.