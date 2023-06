Zapeando prepara un reto para Jiaping, la colaboradora no sabe nadar y la desafían a dar una clase para que se enfrente a su miedo. En su primer contacto con el agua, su monitor localiza el problema: "Está más tensa que el palo de un churrero, por eso se hunde".

Conseguir aguantar la cabeza metida bajo el agua es un desafío para ella y Dani Mateo apunta que "se bebe toda el agua de la piscina", aunque Gakian le propone hacer un triatlón juntas. Después de practicar algunas veces más, consigue algunos avances y dice sentirse "como una sirenita, como un delfín", pero está convencida de que no se ha podido ver: "No he demostrado bien mi nivel, pero lo tengo".

Sin embargo, la valoración del monitor es clara: "Es un cero, partimos de nada, así que todo es mejorar". Este la describe como "la sirenita de Chamberí" y vaticina que van a sufrir en la tarea porque "tiene mucho nervio y eso dentro del agua es complicado", aunque Jiaping asegura que aprenderá a nadar "en dos días".