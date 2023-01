Dani Mateo no solo demostró que canta como Freddie Mercury en un día malo sino que, además, se sacrificó por la causa y se afeitó la barba para dejarse el mítico bigote del cantante. ¿Le costó mucho? ¿cuántos años hace que no llevaba barba? "Yo me dejé barba cuando me salió y ya", afirma Dani Mateo, que destaca que siempre ha llevado barba.

"Es verdad que alguna vez hice la combinación 'Juan y Medio', del bigotito un poco más largo de la barba, pero así no", destaca el presentador, que afirma que ahora que se ve ya sabe por qué. Además, Dani Mateo confiesa que se la afeitó el mismo día de las Campanadas: "Estaba grabando cosas para Instagram y no podía enseñarlo porque la gente sabría de qué iba".