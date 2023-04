El sexo y la limpieza son las dos cosas que más nos importan a la hora de tener una relación sentimental, según ha publicado un estudio del CIS. Una afirmación que ha generado debate en el plató de Zapeando: "La limpieza es importante", confirma Thais Villas, que asegura que si las cosas están sucias "te cabreas y no tienes lo otro".

Por su parte, Cristina Pedroche opina que en una relación "hay que buscar lo que te falta": "Yo no le pido que haga la cama ni friegue, porque ya cocina", explica. "Si él hiciera la cocina a mí me tocaría cocinar, y mejor que no", comenta entre risas.

"Si es que él me ve y me dice: '¿Qué te estás haciendo, huevos revueltos?' y le digo: 'No, es una tortilla francesa'. Pero me sale revueltos", reconoce Cristina Pedroche entre risas en el vídeo principal de la noticia, donde termina de contar cómo se reparten ella y su marido las tareas de la casa.