Un grupo de obreros de México se ha hecho viral porque ha decidido tomarse la justicia por su mano. Su cliente decidió no completar el pago de la obra que habían llevado a cabo en su casa y los trabajadores no dudaron en coger sus herramientas para, como afirma Isabel Forner, "cobrarse los trabajos no pagados".

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, uno de los obreros explica que el cliente no les pagó, que le hicieron una reforma completa de su cuarto de baño pero, a pesar de ello, no obtuvieron el dinero pactado. "Nos dio nada más que 15.000 dólares, que eran para materiales, y los 10.000, que eran mano de obra, no quiso", indica.

Entonces, le pide a otro compañero que le golpee con un mazo la bañera. El obrero sigue dando golpes con su mazo al resto de muebles del servicio: desde el lavabo hasta el espejo o la mampara de baño. "Una reforma efímera eh... está claro el lema de esta empresa, 'cambiamos bañeras por plato de ducha en 24 horas y la reventamos en un minuto'", comenta Iñaki López.