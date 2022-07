"¿Quién preferirías que dijera unas palabras en tu funeral?", es la pregunta heavy a la que se ha enfrentado esta tarde Valeria Ros. "Creo que los cuatro hablarían bien de mí porque es mi funeral", asegura, aunque tiene claro que el que tiene que estar sí o sí para dar un discurso es "Dani Mateo porque es el que más dinero gana y eso le daría caché".

Al ver la seguridad con la que afirma las cosas, Santi Alverú pregunta a Valeria cuáles cree que serían las causas de su muerte, a lo que ella responde sin dudar un segundo: "Atragantamiento", para acto seguido describir cómo se imagina su funeral: "Me lo he imaginado soñando despierta. Con mazo de gente fuera, en un ataúd de cristal como Blancanieves y si se me ve un poco de teta, mejor, para que piense alguno: 'Oye pues todavía me la hacía'". Puedes ver el ranking al completo y las curiosas razones por las que le gustaría que cada zapeador diese un discurso en su despedida, en el vídeo principal de la noticia.