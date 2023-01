"Hoy vamos a hablar de sitios donde no dejan entrar a cualquier persona", anuncia Dani Mateo, se trata de los clubes privados más exclusivos, como es Casa Cruz, situado en el Upper East Side de Nueva York, donde "pocos pueden permitirse cenar", asegura el presentador. Ya no solo por los precios de su carta, sino porque tienen una lista de espera que "es más larga que para recibir un riñón". A esto se suma que hay zonas a las que la clientela no puede entrar porque están reservadas para sus 99 socios, que han pagado cifras entre los 240.000 y 475.000 euros por una membresía que les da acceso a esta mansión.

Eso sí, los afortunados que consigan una mesa o tengan acceso a este exclusivo sitio podrán disfrutar de una comida entre obras de arte de Andy Warhol y Fernando Botero, entre otros artistas.

En el vídeo principal de la noticia puedes conocer todos los detalles sobre este restaurante y de San Vicente Bungalows, un antiguo motel cutre y sórdido convertido en el refugio de moda de los famosos.