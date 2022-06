"Ya está aquí el verano y los hoteles andan en plena promoción, pero lo de este en Huelva está ya a otro nivel", destaca Cristina Pedroche, que muestra en este vídeo de Zapeando el maravilloso viral que ha realizado este hotel de Matalascañas.

Se trata de un vídeo protagonizado por tres jóvenes, una de ellas interpretando a Chanel, que bailan 'Slomo' con una letra adaptada a su hotel y mostrando imágenes del resort. "No se confundan, señoras, señores, yo tengo el destino, que estaban buscando pa' sus vacaciones" o "aquí está el hotel on, on, on", son solo algunas de las divertidas frases que cantan y que puedes descubrir al completo en el vídeo principal de esta noticia.