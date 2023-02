Josie visita Zapeando y hace una sorprendente confesión a los zapeadores nada más entrar al plató del programa: "Antes de ayer tuve un funeral y lo peté", algo que hace que se desaten las risas en el programa. "Es que canté como los ángeles", confiesa el estilista, que explica que su paso por 'Tu Cara Me Suena' le está sirviendo para mejorar su voz, aunque a cambio ha tenido que dejar algo de lado: "Mi cara no me suena. Yo era una persona hidratada y ahora soy una persona destrozada por los focos. No estoy jugoso", confiesa, provocando un ataque de risa en los colaboradores.

Además, Josie explica en el vídeo principal de la noticia por qué hizo esta intervención en el velorio: "Es que en un funeral toda la buena energía es bien recibida", espeta. "Y eso que el público estaba muy frío", reacciona Dani Mateo al conocer esta historia surrealista con la que no puede evitar reír.

Puedes escuchar el momentazo que se ha producido en plató en el vídeo principal de esta noticia.