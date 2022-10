Miki Nadal se mete en la piel de un malhumorado policía que intenta sonsacarle a una atemorizada Cristina Pedroche, que está siendo interrogada, cuándo es el estreno de una serie: "Señorita no saldremos de aquí hasta que no me diga cuándo es el estreno y no tengo ninguna prisa", espeta él.

Sin embargo, y ante la reticencia de la de Vallecas de desvelar la "fecha de estreno", Miki Nadal utiliza sus malas artes y la 'amenaza': "Necesito saber cuándo es el estreno. Así que, o me dices cuando es el estreno, o viene Dani Mateo y se tira toda la noche contándote chistes". ¿Conseguirá el inspector Miki sonsacarle a Cristina Pedroche lo que quiere saber? No te pierdas este divertido sketch que te dejamos en el vídeo principal de la noticia.