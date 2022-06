Muchas veces los hijos se apalancan en casa y no hay forma de que se independicen, "como pasó conmigo", asegura Paula Púa, provocando las risas en el plató de Zapeando. Sin embargo, hay especies en las que queda muy claro cuándo se tienen que emancipar, tal y como puede apreciarse en este vídeo, en el que un canguro intenta "volver a casa", pero no puede porque ha crecido y ya no entra en el saco de mamá.

"Se cae de la bolsa" una y otra vez describe la nueva colaboradora, que no puede evitar comparar al animal con todas ellas "intentando volver a casa" de sus madres. Puedes ver el adorable momento y la reacción de la mamá canguro, en el vídeo que se encuentra sobre estas líneas.