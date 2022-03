Miki Nadal presenta en Zapeando el "vídeo tierno del día", en el que aparecen dos hermanos que se han vuelto virales en Tik Tok por la forma que tiene el mayor, de 2 años, de explicarle a la pequeña, de tan solo 8 mesecitos, que se iban a la nieve. "¡Estoy guapo con mis guantes y este gorro!", le exclama para acto seguido decirle: "Nos vamos y jugamos, ¿vale?".

"Yo he tenido monitores de esquí que me han dado menos indicaciones que este bebé", espeta María Gómez al ver las imágenes que te dejamos en el vídeo principal de la noticia. ¡Dale al play y no te pierdas detalle de la adorable 'conversación' que mantienen!