Este fin de semana se han celebrado las Fallas, en Valencia, y durante el especial que grabó el pasado sábado la televisión valenciana sobre La Cremá "conocimos a dos tías Amparo muy, pero que muy diferentes", destaca Miki Nadal antes de mostrar lo que sucedió.

En el vídeo principal de la noticia te dejamos el momento en el que una reportera pregunta a una niña fallera quién le ha confeccionado el vestido y ella, sin cortarse un pelo, suelta: "La tía Amparo que no chilla", una respuesta que deja sin palabras a la periodista, que no puede dejar de reír. "Es que tengo una tía Amparo que chilla y otra que no", explica la niña "y, por eso, las diferenciamos así". ¡Dale al play para ver este momentazo!

