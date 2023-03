"Tenemos que volver a hablar del Chat GPT", anuncia Dani Mateo a sus compis de Zapeando a los que informa que La Vanguardia ha hecho una prueba y le ha pedido que se convierta en chef de un restaurante de alta cocina y elabore un menú degustación.

Antes de nada, ha creado un restaurante al que ha llamado 'Saboréame' y después ha detallado, con imágenes incluidas, el menú que crearía: Desde aceitunas con sabor a gin-tonic y algas de entrante a gelatina de vieira con espuma de naranja y crujiente de jamón.

el menú de degustación al completo que ha preparado el Chat GPT y los cócteles de acompañamiento, que costaría tan solo 150€. Y tú, ¿comerías en su restaurante? "He visto mucho Terminator y esto tiene pinta de que no va a acabar", no puede evitar reaccionar Dani Mateo al conocer esta noticia.