Wyoming analiza en la entrega del 'Humor' del programa Usted está aquí, disponible en ATRESplayer PREMIUMy conducido por el director de cine David Trueba, la función que cumple en humor en la política. "¿Qué resultado tiene en la información política, puede ser, en ocasiones, un arma de doble filo?", le pregunta Trueba.

"La política no tiene ni puta gracia y el humor cumple una función que es el lubricante", confiesa el presentador de El intermedio, programa que lleva en laSexta 16 años. Y para explicarlo cuenta una anécdota que le pasó en una gasolinera.

"Un señor me dijo que le gustaba mucho el programa y yo le contesté: 'Pa' lo que vale". Y él me contestó: 'Tu no te engañes, tú no vas a cambia nada, tú sirves de consuelo'", cuenta Wyoming. La historia completa la podeis ver en el video.