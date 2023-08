"Si quieres ser rojo, sé rojo, pero aquí te tiras el rollo". Sí, con esta frase intentaron convencer a Wyoming para que entrase en un partido político, que "ideológicamente" estaba totalmente alejado de él. Así se lo confiesaWyoming a David Trueba, conductor del programa Usted está aquí, disponible en ATRESplayer PREMIUM, en el capítulo dedicado a la política.

Con esa peculiar forma de contar las cosas, sin pelos en la lengua, expone el presentador de El intermedio cómo fue ese momento: "Me sorprendió muchísimo porque estaba trabajando en un bar. Con el Reverendo y era la época de UCD". Cuenta que le asombró todavía mucho más, porque "ideológicamente hablando, estaba en las antípodas (del partido), a lo que esa persona me contestó: '¿Y eso qué más da? Si quieres ser rojo, sé rojo, pero aquí te tiras el rollo y tiras pa' lante"'.

Y esto le descolocó por completo: "Me sorprendió mucho que no me pidieran una consonancia entre mi ideología y los fines del partido. Y esas cosas también te enseñan y dices, '¡pues vaya sitio!'", confiesa Wyoming. En el video, puedes ver la historia completa.