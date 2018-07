LOS MEJORES TUITS

Verano y dormir con la ventana abierta son dos cosas incompatibles, y si no que se lo pregunten a todas aquellas personas de sangre dulce a la que tanto adoran los mosquitos. Estos pequeños seres se convierten en TT colocándose en primer puesto @ElChotoAlbino: "Yo no sé cómo los mosquitos no están gordos con lo que pican entre horas".