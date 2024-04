José Luis Rodríguez Zapatero defendió en laSexta Xplica que las amnistías "son propias de las democracias". "Como la nuestra, que es hija de una amnistía", expresó, a lo que añadió que "solo las democracias pueden hacer amnistías creíbles". En este sentido, el expresidente del Gobierno señaló que "seríamos la única democracia del mundo que dice que no dispone de una amnistía".

"Se han aplicado en países democráticos, están en constituciones a veces, otras se han reconocido por leyes, porque la democracia es un volver a empezar siempre. La democracia no puede decir que hasta aquí hemos llegado, sino que es siempre un volver a intentar el diálogo, el reencuentro y es es generosidad", manifestó el político socialista, quien defendió que "no habría democracia en la historia si el perdón no hubiera estado como uno de los elementos fundamentales".

Finalmente, Zapatero defendió al respecto que "esta amnistía va a ser muy importante para fortalecer los fundamentos de nuestra democracia". Puedes ver su férrea defensa de la amnistía en el vídeo principal que acompaña a la noticia.