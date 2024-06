La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está bloqueada por el Partido Popular en un conflicto de varios años con el PSOE. Y ante esta situación, Wyoming ha respondido a las palabras del presidente del organismo defendiendo que los jueces deberían elegir a los jueces.

"Vuelvo al presidente del CGPJ. Dice 'nosotros por qué tenemos que dimitir, son los políticos los que lo han hecho mal'. Usted no tiene que dimitir, usted se tiene que largar porque está en un puesto que no le corresponde. Él dice que los jueces los deberían elegir los jueces y así evitarían una politización de la justicia. ¿En qué quedamos, la justicia está politizada? En ningún país de Europa los jueces eligen a los jueces. No puede haber un órgano corporativo que se autorregule y se retroalimente y que pueda parar la acción de la democracia y eso es lo que ocurriría", ha aseverado.