Víctor Gutiérrez: "Después de 40 años no hemos recibido ningún agradecimiento"

"Hace 40 años, la medicina española estaba en pañales. Miles de médicos españoles nos fuimos a los mejores centros del extranjero".

"Después de pasar un período de entrenamiento, volvimos a nuestro país y montamos la medicina moderna española, que hemos levantado día a día durante 40 años".

"Hemos formado generaciones de médicos, y hemos sembrado al país de especialistas de alta cualificación. Mi servicio, del cual he sido echado de esta forma tan miserable, se ha convertido en un servicio de referencia nacional e internacional".

"El servicio de Nefrología del Hospital 12 de Octubre es el servicio que más trasplantes de riñon hace de España. 152 al año, uno cada día y medio".

"La lista de espera no existe en mi servicio, porque de eso me ocupo yo personalmente. Valoramos uno por uno la urgencia de cada paciente. Todo esto merece una miserable carta por su parte, señor Lasquetty, en la que no nos da ni las gracias".

"Usted no me comprende, porque ha calificado como 'parodia' un millón de firmas de ciudadanos de Madrid que se le han presentado pidiendo el cese inmediato de este proceso de desmantelamiento y privatización de la sanidad".