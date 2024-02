Javier Bastida se desplaza hasta Valencia para hablar con las víctimas del incendio del edificio, a las que el Ayuntamiento les ha ofrecido ayudas y casas donde entrar a vivir a partir de la próxima semana.

"¿Qué vais a hacer ahora?", les pregunta, a lo que uno de los jóvenes responde: "Si el Ayuntamiento nos da la posibilidad de ir a una vivienda la cogeremos, después habrá que esperar a ver qué pasa porque no sabemos mucho más. No sabemos si van a reconstruir la casa o si nos van a pagar. No sabemos nada", dice.

Otro de los entrevistados es el vecino de arriba de la vivienda en la que comenzó el fuego. "Conseguimos salir por el olor", confiesa. Por eso y porque no cogieron "absolutamente nada" al abandonar el inmueble. "Estamos todos bien afortunadamente", asegura, aunque se han puesto en "manos de psicólogos": "En este tipo de reuniones nos tratan de orientar para saber cómo encarrillar todo".