"Trump es como un niño pequeño con un rotulador pintando las paredes": Díaz-Giménez, contundente

El economista, en laSexta Xplica, ha mostrado su preocupación por las medidas a nivel arancelario de un Trump del que dice que "no tiene ni idea de lo que está haciendo"

Javier Díaz-Giménez ha hablado en laSexta Xplica sobre lo que está haciendo Donald Trump. Sobre sus medidas desde que es presidente de Estados Unidos. Desde que, en enero, asumiera el cargo. Entre ellas, los aranceles. Con una subida general para todos y una recogida de cable posterior con los móviles, chips y ordenadores en lo que se ve como una cesión a China.

El economista, por su parte, se muestra preocupado por todo lo que Trump está haciendo en ese sentido: "Trump debería decir qué quiere decir con eso de que va a hacer a América grande otra vez".

"Trump pasará a la historia, y veremos si ha hecho a América grande o pequeña, aislada y miserable", prosigue Díaz-Giménez.

Porque para él hay un ejemplo que puede quedar en nada si Trump sigue así: "Lo del Brexit va a ser una broma comparado con esto".

"No es que no tenga un plan, es que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Es como un niño pequeño con un rotulador pintando las paredes", concluye.