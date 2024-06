Rafael Martínez, promotor, defendió en laSexta Xplica que "en Madrid no se acaba el mundo", en lo referente a la vivienda. "Parece que solo hablamos de Madrid, pero hay otras ciudades más pequeñas, como Soria, donde se puede vivir y encontrar una vivienda", afirmó el empresario de la construcción.

En ese momento, Iván, trabajador precario, no pudo evitar reaccionar: "Me estás proponiendo que me aleje de mi familia y de mi trabajo y, por lo tanto, renunciar a mi trabajo". "A lo mejor en Soria no hay trabajo de lo que yo he estudiado", expresó el trabajador, quien dijo que quiere seguir viviendo en la ciudad que ha nacido, en la que se ha criado, y donde está su familia y su trabajo. "Pues págalo", le respondió Rafael Martínez.