Un trabajador, a un empresario que se ha mudado a Andorra: "Todo lo que tenemos es gracias a pagar impuestos y no a gente como tú"

Los impuestos han vuelto a ser tema de debate este sábado en laSexta Xplica. Óscar Crespillo, trabajador de una estación de servicio, le ha afeado al promotor inmobiliario Pascual Ariño su decisión de marcharse a Andorra para no pagar impuestos en España.

"Espero que no tengas que ir nunca a urgencias en Andorra, hace dos años, un representante de youtubers tuvo que venir a Madrid a trasplantarse un riñón", le ha asegurado Crespillo al empresario. "Después de eso, me dijo que no volvía a Andorra", ha añadido.

Por eso, ha recalcado la importancia de contribuir a los servicios públicos. "Todo lo que tenemos es gracias a pagar impuestos y no a gente como tú que se va", ha concluido Óscar Crespillo.