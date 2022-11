¿Tiene la ley del 'sólo sí es sí' una grieta que está permitiendo que los agresores sexuales vean revisada su condena? No lo ve así el jurista Isaac Guijarro, de Olympe, que insiste en que no es la única que genera revisiones de condena.

"En 2014, España ratificó el Convenio de Estambul que en su artículo 33 obligaba a España a hacer una fusión del abuso y la agresión sexual en un único tipo penal. Llevamos ocho años de retraso en hacer esta fusión", ha abundado en laSexta Xplica. "Esta fusión de delitos que realmente está dando un problema no es una cosa que se haya inventado Irene Montero", ha asegurado.

Así, Guijarro defiende que esta ley "no tiene ningún tipo de grieta". "Se está haciendo parecer que la ley es la que falla. Y no, no falla", ha subrayado.