Afra Blanco afirmó en laSexta Xplica que "los resultados del empleo en España están siendo favorables", al tiempo que defendió que "se necesitan muchísimas más políticas, también en materia de salarios", ya que, según subrayó, "nos hemos dado cuenta de que subir el Salario Mínimo Interprofesional no destruye empleo, sino que empuja los salarios y dinamiza la economía".

En ese momento, Tomás Güell, presidente de la plataforma 'Lideremos', interrumpió a la sindicalista, lo que dio lugar a un tenso encontronazo entre ambos. "Por favor, Tomás, yo no te he cortado. Te pido respeto", le dijo entonces la sindicalista, mientras Güell continuaba con su discurso en defensa de los empresarios. "Cuando he trabajado de consultor con muchas empresas, lo que he visto es que los empresarios se preocupan por que la organización vaya bien, y para que esto ocurra lo primero es tener un salario digno y justo", defendió entonces el emprendedor.