A raíz del caso Errejón, Tania Sánchez comentó en laSexta Xplica el panorama que se avecina para la izquierda en España. Un paradigma que, según Sánchez, no pilla de imprevisto y que ya se sabía, pero que "prefirieron mirar a otro lado". También ha recalcado que lo importante del escándalo de Errejón no es el impacto inmediato que va a tener en la vida política, sino tratar de erradicar este tipo de abusos.

"Creo que hay un problema estructural y es que ahora mismo todos los partidos que forman parte de ese espacio están en shock y todos están preocupadísimos por cómo les va a afectar electoralmente. Yo creo que hay que transmitirles que lo importante no es cómo te afecta a corto plazo, sino que si erescapaz de resolver el problema estructural que tienen", expresó.

Además, apuntó que es innegable que "cualquier militante de la izquierda no obvio los mensajes" en referencia al caso de Íñigo Errejón: "Es imposible decir que no lo sabían. Es un error intentar demostrar que no lo sabías".

"Es innegable porque esos mensajes fueron públicos, luego desaparecieron y al desaparecer todo el mundo prefirió mirar a otro lado. Pero en esos mensajes ya se explicaba que una persona denunció y que fue con un tocamiento. Con independencia de los detalles, es imposible decir que no lo sabían", concluyó Sánchez.