Tamara es voluntaria en un comedor social del que también es beneficiaria, junto a su familia. Porque ninguno tiene trabajo: "Entra un poco de dinero en casa, pero muy poco". Para ser exactos, tan solo 164 euros. En laSexta Xplica, ha contado su vida laboral: "He trabajado de dependienta y en la limpieza". Y, además, que la inflación 'no le ha afectado': "Mi vida no ha cambiado porque me entra el mismo dinero". Un dinero con el que es imposible mantener una vida digna.

"Yo sigo buscando trabajo, no he perdido la esperanza. De dependienta, limpiadora o de lo que salga", ha explicado Tamara, que sí ha mostrado su indignación cuando ha escuchado a políticos decir que en España hace falta cultura del esfuerzo: "Yo les diría cuatro cositas. Lo primero, que se fueran a un comedor social y que vieran cómo se da de comer, porque no hay ni comida. Las hermanas dan 120 bolsas dos veces a la semana, y de lunes a sábado 480 comidas que tienen que pagar muchas veces ellas o gente anónima que ayuda. Porque no hay".