Abel Caballero, alcalde de Vigo, ha afirmado en laSexta Xplica que Pedro Sánchez "lo está haciendo bien", y ha destacado que "ha sido capaz de sacar adelante dos decretos que son tan importantes". "El Gobierno salió fuerte porque sacó adelante dos grandes decretos, y no entiendo por qué el PP votó en contra", ha expresado, al tiempo que ha señalado que "si no llega a salir adelante el decreto, la gente de Vigo tendría que pagar más por el transporte, y todos tenemos familiares pensionistas, a los que se subió la pensión".

Así, el alcalde ha dicho que "hay que cambiar el enfoque", y ha defendido que tienen que ser "los que votaron 'no' para tumbar a un Gobierno a costa del sufrimiento de la gente son los que lo tienen que explicar". "Feijóo tiene que explicar por qué vota 'no' a cuestiones que son tan importantes y mejoran tanto la vida de la gente, como que el IVA de los alimentos permanezca bajo", ha manifestado, a lo que ha añadido que "esto no tiene explicación política por parte del PP". "Es Feijóo quien tiene que hablar. Pedro Sánchez salió fortalecido de estos decretos y Feijóo debilitado", ha concluido.