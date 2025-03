En laSexta Xplica

Susana Díaz, sobre Mazón: "Estamos ante una persona con una actitud cobarde, desalmado e inhumano"

Susana Díaz ha calificado a Mazón como "inhumano": "Yo no podría dormir y me imagino que casi nadie sabiendo que tú no estabas donde tenías que estar cuando estaban muriendo más de 200 personas en la tierra tú eres el presidente".