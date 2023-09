Jesús Soriano es la persona que está detrás de la cuenta 'Soy camarero'. En laSexta Xplica ha hablado sobre el problema al que se tienen que enfrentar las personas que se dedican al sector de la hostelería, reconociendo que muchos tienen que pluriemplearse.

"Tienen que estar en varios trabajos porque muchos de ellos no llegan a fin de mes", ha explicado. Además, ha denunciado que hay muchos casos en los que "no pagan por encima del SMI". "Parece que no se quieren enterar", ha lamentado.

Además, ha puesto como ejemplo el caso de una persona que se puso en contacto con él para explicarle su situación. "Llevaba dos meses sin cobrar. Su sueldo es de 700 euros y trabaja de 11:00 a 23:00", ha detallado. Una situación que ha reconocido que "no es tan excepcional como la gente puede pensar".