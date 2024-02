¿Se cumplió con la normativa contra incendios al construir el edificio que ha ardido en Valencia? Esta es la pregunta que muchos se hacen después de ver cómo el bloque de 14 plantas fue pasto de las llamas en tan solo 50 minutos. "Esto es lo que más ha sorprendido a los técnicos, a los bomberos y a los expertos", comenta José Yélamo, que muestra la secuencia de cómo fue pasando el fuego de una planta a otra.

"Esta secuencia cronológica comienza a las 17:37 de la tarde con un incendio en una vivienda de la séptima planta", describe, pero en menos de una hora, "acaba convirtiendo todo ese edificio de 14 plantas en una llama que, a toda velocidad, pasa de un balcón a otro y de una ventana a otra" y que, "en definitiva, dejó poca escapatoria a los vecinos".

"¿Cómo es posible que en 50 minutos se produzca esta secuencia?", pregunta Yélamo a Jon Goitia, arquitecto, constructor y promotor; que responde: "Se ve que el aislante es lana de roca, que no es inflamable; pero las chapas de aluminio, al ser un panel sándwich, siempre llevan otro aislante detrás, no con un efecto aislante sino con un efecto rigidizador. Eso quiere decir que el aislante que rigidizaba las chapas de aluminio no era el correcto", explica.