Santiago Segura revela en laSexta Noche que la mayor de sus hijas, protagonistas de 'Padre no hay más que uno', ya apareció en las dos últimas entregas de la saga 'Torrente'. Sendos 'cameos' que desvela en el vídeo que ilustra estas líneas, donde no obstante explica que no ha dejado aún que las niñas vean esas películas, aunque "la pequeña está obsesionada" e incluso le ha pedido un papel.

Una petición que puede verse en el vídeo, en el que el cineasta asimismo explica que Cañita Brava le llama "todas las semanas" para hacer la sexta entrega. En cualquier caso, el director es tajante: solo dejará que la pequeña vea 'Torrente' "cuando tenga 18 años". Puedes ver el momento de la entrevista en el vídeo.