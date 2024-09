En el último Comité Federal del PSOE, Pedro Sánchez abrió la puerta a más financiaciones singulares para otras autonomías como la que se ha acordado para Cataluña. No obstante, Santiago Martínez-Vares ha apuntado en laSexta Xplica que este aspecto nunca había estado en el debate en el programa socialista.

"El presidente Sánchez lleva seis años en la Moncloa. ¿Cuándo ha traído la financiación autonómica? ¿Cuándo ha dicho que era algo importante y que había que reformarla? ¿Qué socialista llevaba algo parecido en su programa? En ningún programa electoral del 23 de julio salía eso", ha apuntado Martínez-Vares.

El analista ha recalcado que el Gobierno solo se "mantiene en el poder" y les achaca que no han detallado qué se ha firmado en el pacto con ERC: "Este gobierno no gobierna, solo se mantiene en el poder y es capaz de decirle al resto de comunidades autónomas que su solidaridad no vale y su financiación no importa. El Gobierno de España no ha dado ni un solo detalle de lo que han firmado".