El politólogo Borja Aitor afirmó en laSexta Xplica que la inmigración "genera sueldos muy bajos" y que "los jóvenes no pueden acceder a la vivienda, entre otras cosas, porque el mercado laboral está apostando muy fuerte por la mano de obra barata, que es la de fuera", unas palabras a las que quiso responder el periodista Antonio Ruiz Valdivia.

"Me gustaría contrarrestar un argumento que ha dicho Borja, y es que los jóvenes no pueden acceder a una vivienda porque se bajan los salarios por los inmigrantes que llegan. Lo que está reventando el mercado inmobiliario son los migrantes multimillonarios que están comprando los centros de Madrid y Barcelona", afirmó de forma tajante el periodista a lo que añadió que, "por tanto, una mujer embarazada que llega en un cayuco no está dejando sin casa a una persona de España". Así, Ruiz Valdivia destacó que los migrantes que vienen en cayucos es "gente que huye de la guerra y la pobreza".