¿Es Alberto Núñez Feijóo un buen candidato a la Presidencia del Gobierno? El Gran Wyoming responde de forma tajante en laSexta Xplica: "No. No sé si sería buen candidato para una comunidad de vecinos". "Puede salir elegido y con mayoría absoluta", afirma no obstante el presentador de El Intermedio, que asevera que "ese es el nivel de país que tenemos".

"Este señor le pillaron yendo a Andorra de copiloto de un señor que por lo visto vendía drogas", incide Wyoming, que destaca que, al ser preguntado al respecto, el actual líder del PP dijo que no sabía precisar si había estado allí: "Manda huevos. Un señor que no sabe si ha estado o no en Andorra nos puede gobernar", sentencia.

Asimismo, critica la negativa de Feijóo a revelar su sueldo: "La ley no es para todos. Este señor no va a hacer declaración de bienes antes de las elecciones", denuncia. "Me parece un mal candidato en general y luego ya que se alíe con lo que fuera de este país llaman el fascismo -aquí no, aquí es un partido constitucionalista, pero fuera de aquí son partidos llamados neofascistas- pues eso ya me aterroriza", zanja.