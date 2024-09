A raíz de los datos aportados por José María Camarero y que demuestran que los ricos cada vez son más ricos, Miguel Ángel Revilla afirma que esto sí tiene solución, pero que habría que hacer "una reforma fiscal profundísima". "Una reforma que haga que los que más tienen sean los que paguen y no que paguen las clases medias y populares", sostiene.

Tras esto, el que fuera presidente de Cantabria asegura que "el IVA es el impuesto más indiscriminado que existe", ya que "grava a todos sin preguntar si tienen o no recursos".

Lo mismo sucede con el impuesto de los carburantes. "Los ricos no están pendientes de si suben o no los precios", afirma, pero quienes cobran "950 euros" sí. "Hoy el coche no es un artículo de lujo, se utiliza para ir a trabajar. Hay metro, pero hay mucha gente que vive en pueblos y se tienen que trasladar a las ciudades. A esos el impuesto de las gasolinas les abrasa", comenta en este vídeo, en el que asegura que, "si los impuestos los siguen pagando las clases populares, es muy difícil que haya una redistribución de la riqueza" y que continuará acumulándose esta siempre en los mismos.