El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha confirmado que la reforma de las pensiones se presentará como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. Con esta reforma, el Gobierno de coalición apunta a una "modernización del sistema de pensiones" con tres objetivos: garantizar la suficiencia de las pensiones, reforzar la equidad y la solidaridad, y reforzar la sostenibilidad del sistema.

Un hecho que, a juicio del diputado de Más Madrid Eduardo Rubiño "va en la buena dirección": "Cuando el Gobierno de coalición llega a acuerdos hay que celebrarlo".

"Por primera vez una reforma de las pensiones piensa en el problema de los ingresos, no de reducir los gastos. Para hacer sostenible el sistema hay que pensar en cómo contribuir más y contribuyen más los que más ganan", ha asegurado el político, que ha indicado que "se trata de un principio básico de solidaridad que debería haber regido las otras reformas y que no siempre ha sido así".

En este sentido, ha celebrado que se suban "las pensiones más bajas" y ha lanzado un contundente mensaje al PP: "Que el Partido Popular venga a dar lecciones de esto cuando llevan deseando decir que el sistema de pensiones es inviable no se cuánto tiempo para abrirle el negocio a los planes de pensiones privados cuando se pulieron la hucha de las pensiones, 65.000 millones que el Gobierno de Rajoy se pulió el 7 años de forma totalmente imprudente y cuando no revalorizaron las pensiones con el IPC... es que francamente llevan mucho tiempo que no creen en el sistema de pensiones".

"Ya basta de discutir la viabilidad del sistema. Pensemos en cómo hacerlo viable y en qué reformas son necesarias porque no es prescindible, es una de las joyas que tenemos en este estado social", ha añadido el político. Puedes escuchar su alegato al completo en el vídeo principal de esta noticia.