Todos los partidos políticos han condenado los gritos machistas de decenas de alumnos de un colegio mayor de Madrid. Sin embargo, ha habido algunas voces, como la de Isabel Díaz Ayuso o la de Santiago Abascal, que han abogado por restarle importancia. Un hecho sobre el que Gonzo ha reflexionado en laSexta Noche.

"Me hace mucha gracia lo de 'no condeno esa aberración, pero sí que la Fiscalía trabaje ahí y no en otras cosas'. No entiendo el posicionamiento político sobre esto. Esto no es aprovechar políticamente, es aprovecharlo socialmente. El folclore machista es una tradición, pero como otras tradiciones aberrantes de las que nos hemos ido librando, esta escenografía pasa porque hay una cultura que permite hacer esas cosas", ha planteado el presentador de Salvados, que también ha remarcado que lo que más le preocupa "no es que chavales universitarios hagan eso, es que personas adultas hagan esas valoraciones sobre esos comportamientos". Puedes escuchar su análisis en el vídeo principal de esta noticia.