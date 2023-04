Antonio Maestre lamentó en laSexta Xplica que "esté asumido que ir al banco es ir a que te roben, porque parece que para ir al banco tienes que ser Doctor en Economía, o tienes que asumir que te estafen".

"Cuando vas a un banco, asumes que vas sin tener todo el conocimiento que tienen ellos, que son los expertos en la materia, porque hacen un estudio de cuánto es lo que puedes pagar, cuál es tu situación económica, cuál es tu edad, si te vas a morir de cáncer o no, porque eso también lo miran", señaló el periodista, quien lo comparó con "cuando vas al médico", donde "no tienes que estudiar Medicina para ir a que te dé un diagnóstico o que te diga cuál es el tratamiento más adecuado para ti". " Y nadie que haya sufrido un tratamiento inadecuado se le pregunta que por qué no ha estudiado Medicina", añadió.

Por su parte, Javier Díaz-Giménez, profesor de IESE Business School, respondió a Maestre destacando que "cuando vas al médico, no estás firmando 30 años de tu vida, y el médico no te presta dinero a 20 o 30 años". "Y cuando te compras una cafetera, la tendrás dos o tres años, pero no vas a estar metido 20 años dedicando el 30% de tu sueldo, como mínimo. Es completamente distinto", expresó, al tiempo que defendió que, por tanto, "es fundamental informarte y saber lo que estás haciendo". "Y si por lo que sea no te consideras suficientemente experto, tienes que pedir ayuda a profesionales que te lo explican", subrayó.