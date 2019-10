El día de la exhumación de Franco y su traslado al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo por helicóptero llegó. A poco más de 50 kilómetros, la expectación era máxima en Mingorrubio, con fuertes medidas de seguridad. Muchos fueron los curiosos que se acercaron para no perderse ni un detalle de ese día histórico para España.

"Estoy aquí porque Franco nos ha salvado del comunismo", aseguró una mujer, mientras que otro defendió que iba a "honrar al comandante Franco". "En su época hizo lo que tenía que hacer", declaró otro.

En el acto se escucharon gritos de "¡Viva Franco!" y un joven de 18 años expresó que "España iba mejor con Franco". A la pregunta de la periodista Laura Herraiz de en qué se basa para afirmar eso, esta fue la respuesta del chico: "España estaba más unida".

Mientras, a las diez de la mañana crecía la expectación a las puertas del Valle de los Caídos, mientras sonaba la canción de 'El novio de la muerte', procedente de uno de los vehículos estacionados en la zona.

"No quiero que me confundan con un perroflauta", decía un asistente, mientras otro defendía que había ido para dar "testimonio" de su "lealtad al caudillo". "Tengo mucha pena y muchas ganas de llorar. ¿Qué mas pueden hacer? Esto no es un acto justo", manifestó una mujer.

"Hemos rezado por la libertad, porque todos los españoles estemos unidos y para que estas cosas no nos separen", decía un joven tras rezar el rosario. Además, a la salida de la familia Franco, se pudieron escuchar gritos de "¡Viva España!" y "¡Viva Franco!".

El helicóptero que trasladaba los restos del dictador llegó hasta el cementerio de Mingorrubio tras 44 años en el Valle de los Caídos. En un furgón azul se trasladaron los familiares de Francisco Franco ante la mirada de las personas que se concentraron en las puertas. Los restos de Francisco Franco finalmente descansaron frente a los de su mujer, tras un día histórico para España.