"La comida que se tira tiene un nombre, se llama sociedad de consumo capitalista"

"Suele haber mucha gente cogiendo alimentos, aquí y en todas partes. Cada vez hay más. Llevamos unos cuantos años cogiendo basura y ahora se ve mucha más gente que antes. Vemos sobre todo familias, gente que seguramente tuvo hipotecas y ahora no le queda otra", revelan los jóvenes.

Para todo es necesario estar bien formado, incluso para recoger este tipo de alimentos: "Hay que saber coger también, cogemos la comida que está envasada y así que se ve que está bien. Hoy hemos comido ciervo e incluso cabrito. Pero si comemos mejor que los ricos y todo", bromea uno de los jóvenes.

Otra persona desplazada al contenedor explica como alguna comida deja de ser aprovechable: "En este contenedor tenemos suerte y tiran la comida pero hay gente que incluso echa lejía y todo para para que no se la lleve la gente".

Otro joven cuenta su testimonio: "Esta gente no tiene donde caerse muerta y no queremos decirles nada. Yo estoy estudiando y necesito estos alimentos para salir adelante. No lo sabe nadie de mis amistades. Ahora todo el mundo necesita la comida de los contenedores. Tiran muchas cosas que son importantes. Hasta gente con corbata he visto cogiendo".

"Esto que se tira tiene un nombre, se llama sociedad de consumo capitalista. Para mantener las estanterías llenas, tienen que producir más de lo que se consume. Hay comida de todo tipo, hay pan, cereales, hay una pizza", explica otro testigo del drama social.

"Tengo una pensión muy bajita y necesito esta comida para ahorrar. Si no es por esto no llego a fin de mes, me permite algún capricho", confiesa una señora.