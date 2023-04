El fisioterapeuta y preparador físico Pedro Velarde afirma que muchas personas "han encontrado la excusa perfecta para no perder peso": "Este tipo de campañas que normalizan una enfermedad, como es la obesidad, factor de riesgo para otro tipo de enfermedades, creo que hacen un flaco favor". El entrenador insiste: "Normalizar que las personas estén obesas es un mensaje bastante peligroso".

En el plató de laSexta Xplica reflexiona sobre ello: "La sociedad está dividida entre un sector que piensa que perder peso es un déficit calórico y que si no lo consigues es porque no tienes disciplina y otro extremo que puede normalizar el hecho de tener obesidad, y eso para tu salud no es positivo".

"Esas personas necesitan que les tendamos una mano y les informemos bien y no darles una palmada en el pecho y decir que no pasa nada", destaca Velarde.