David de Gea se dedica a la venta de viviendas de más de un millón de euros en barrios acomodados de Madrid. Según asegura en laSexta Xplica, la ciudad "está entre las tres capitales europeas donde el precio por metro cuadrado es más bajo": "El precio medio por metro cuadrado está por debajo de 5.000 euros", detalla.

¿Qué perfil tiene el comprador que adquiere las viviendas que él oferta? "Tenemos de todo. Tenemos mucho cliente español, inversionista, gente que compra con intención de vivir, de alquilarlo y de crear un patrimonio. También tenemos mucho cliente latinoamericano", desgrana.

Una descripción ante la que Paco reacciona así en el plató: "O sea, personas que no van a vivir ahí, ¿no?" "Son personas que tienen dinero de sobra, que me parece muy bien, ojalá yo lo tuviera", agrega el joven, que insiste: "Personas que lo compran para invertir, ya no son personas que van a vivir, no representan a la ciudadanía, nada más que a una pequeñísima parte de la ciudadanía".

"No representan ni la problemática social, ni el día a día, ni mucho menos, por muy barato que esté Madrid, los sueldos de la mayoría de los madrileños no creo que den para eso", apunta.

