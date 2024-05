Raúl García afirmó en laSexta Xplica que a Felipe VI "siendo rey le conocemos poco". "Él no puede dar una entrevista a día de hoy y no puede autorizar una biografía porque hay preguntas a las que no podría contestar porque es esclavo de un pasado y, sobre todo, de unos comportamientos de su padre", apuntó el periodista.

En este sentido, García señaló que "el rey tenía que haber heredado una institución absolutamente consolidada", y, sin embargo, "le ha tocado paliar las irregularidades de su padre que ha heredado". Además, el periodista opinó que el hijo del rey Juan Carlos I "debería ser muy feliz, pero tiene un punto de tristeza porque está todavía lidiando con unas circunstancias que no son de su agrado".