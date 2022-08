Hace tan solo unos días Ayuso comunicaba a través de las redes sociales que Madrid no se sumaría a la iniciativa del Gobierno de apagar los edificios públicos y los escaparates a partir de las 22 horas porque generaría "inseguridad" y espantaría al "turismo y consumo", además de provocar "oscuridad, pobreza y tristeza".

Una decisión que critica Rafa López en La Sexta Noche: "Es urgente y tenemos que tomar una decisión. Por tanto, cualquiera que se niegue lo que tiene que decir es dar una alternativa. El PP no es simplemente la oposición, es la alternativa al Gobierno. Y lo que no se puede permitir un partido que aspira a gobernar es tener tres posiciones, en contra, a favor y la que no dice nada. Eso no se lo puede permitir", recalca. Una opinión que concluye mandándole un mensaje a Ayuso: "Y, por cierto, si se dice que Madrid no se apaga, recordad que la Cañada Real todavía sigue a oscuras". Puedes ver la intervención de Rafa López al completo en el vídeo principal de la noticia.