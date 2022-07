"¿Explicaciones de qué?". Así, entre risas, respondió el rey emérito durante su visita a Sanxenxo a la pregunta de laSexta de si iba a dar explicaciones por sus escándalos. Una respuesta que no sorprendió a El Gran Wyoming, tal y como expresó el presentador durante su entrevista en laSexta Noche la semana pasada.

"Hombre, es que se ha criado donde se ha criado", incidía Wyoming, que remarcaba: "Este niño que ya está crecidito se crio en El Pardo, a la sombra de".

El humorista apunta que la propia Corinna decía del monarca que "no distingue en absoluto el bien y el mal": "En ese entorno, es normal que no tenga que dar explicaciones, porque él el delito no lo ve". Puedes ver su reflexión sobre Juan Carlos I en el vídeo que ilustra estas líneas.